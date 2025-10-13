대구서도 “캄보디아 출국한 30대 아들 연락 두절” 신고…경찰 수사

이미지 확대 대구경찰청 깃발. 서울신문DB

캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 범죄가 최근 급증하는 가운데 대구에서도 30대 남성이 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 닿지 않는다는 신고가 접수됐다.13일 대구 달서경찰서 등에 따르면 최근 캄보디아로 출국한 A(34)씨와 연락이 끊겼다는 가족의 신고가 접수됐다. A씨는 지난 9일 오전 가족에게 “빌린 돈을 갚기 위해 2~3주 동안 캄보디아에 일하러 다녀오겠다”고 말한 뒤 출국했다.캄보디아의 수도 프놈펜에 도착한 그는 이틀 동안 가족과 연락이 닿았으나, 11일 오후를 끝으로 연락이 되지 않고 있다. 이에 A씨의 아버지는 주캄보디아 한국대사관에 전화를 걸었지만, 당사자의 위치를 직접 알리며 신고하는 게 원칙이라는 답변을 받았다.경찰은 지난 12일 A씨의 아버지로부터 실종 신고를 접수한 뒤 외교부에 소재 확인을 요청한 상태다. 경찰 관계자는 “우리 국민이 해외로 출국한 뒤 연락이 안 된다는 신고가 접수되면 외교부에 이를 알리고 출국 대상국에 있는 한국 대사관을 통해서 실종자의 안위 여부를 확인하게 돼 있다”며 “그가 어떤 경위로 캄보디아로 가게 됐는지, 어떤 과정에서 부채가 생겼는지는 본격적으로 수사를 해 봐야 알 수 있다”고 말했다.대구 민경석 기자