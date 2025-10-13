대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

대구서도 “캄보디아 출국한 30대 아들 연락 두절” 신고…경찰 수사

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
민경석 기자
민경석 기자
수정 2025-10-13 17:33
입력 2025-10-13 17:33
이미지 확대
대구경찰청 깃발. 서울신문DB
대구경찰청 깃발. 서울신문DB


캄보디아에서 한국인을 겨냥한 납치·감금 범죄가 최근 급증하는 가운데 대구에서도 30대 남성이 캄보디아로 출국한 뒤 연락이 닿지 않는다는 신고가 접수됐다.

13일 대구 달서경찰서 등에 따르면 최근 캄보디아로 출국한 A(34)씨와 연락이 끊겼다는 가족의 신고가 접수됐다. A씨는 지난 9일 오전 가족에게 “빌린 돈을 갚기 위해 2~3주 동안 캄보디아에 일하러 다녀오겠다”고 말한 뒤 출국했다.

캄보디아의 수도 프놈펜에 도착한 그는 이틀 동안 가족과 연락이 닿았으나, 11일 오후를 끝으로 연락이 되지 않고 있다. 이에 A씨의 아버지는 주캄보디아 한국대사관에 전화를 걸었지만, 당사자의 위치를 직접 알리며 신고하는 게 원칙이라는 답변을 받았다.

경찰은 지난 12일 A씨의 아버지로부터 실종 신고를 접수한 뒤 외교부에 소재 확인을 요청한 상태다. 경찰 관계자는 “우리 국민이 해외로 출국한 뒤 연락이 안 된다는 신고가 접수되면 외교부에 이를 알리고 출국 대상국에 있는 한국 대사관을 통해서 실종자의 안위 여부를 확인하게 돼 있다”며 “그가 어떤 경위로 캄보디아로 가게 됐는지, 어떤 과정에서 부채가 생겼는지는 본격적으로 수사를 해 봐야 알 수 있다”고 말했다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기