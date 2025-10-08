사회 [포토] 추석 연휴 인파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/08/20251008800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-08 15:16 입력 2025-10-08 15:16 1/ 4 이미지 확대 연휴 엿새째추석 연휴 엿새째인 8일 서울 용산 국립중앙박물관을 찾은 관람객들이 줄을 서서 입장하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 연휴 인파추석 연휴 엿새째인 8일 서울 용산 국립중앙박물관을 찾은 관람객들이 줄을 서서 입장하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴 경복궁 인파추석 연휴 엿새째인 8일 서울 경복궁을 찾은 시민들이 입장을 위해 줄을 서 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 어린이들도 즐거운 가을꽃축제8일 강원 인제군 북면 용대관광지 일원에서 열린 가을꽃축제장 내 ‘힐링하길’ 코스에서 어린이들이 각종 체험활동을 즐기고 있다. 가을꽃축제장은 행복하길·사랑하길·소통하길·힐링하길 등 네 가지 주제로 나뉘어 있으며, 소나무 숲길인 힐링하길에는 숲 카페, 트리 클라이밍 체험장, 트리하우스 체험장, 미니정원, 백합정원 등으로 꾸며져 있다. 2025.10.8 인제군 제공 추석 연휴 엿새째인 8일 서울 용산 국립중앙박물관을 찾은 관람객들이 줄을 서서 입장하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지