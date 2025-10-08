“군장병도 이웃”…공짜 영화·밥값 할인

이미지 확대 군장병. 사진은 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스

군부대가 밀집한 강원 접경지역 시군들이 지역 내 소비의 한 축인 군장병과 상생을 위해 다양한 지원사업을 벌이고 있다.고성군은 이달부터 군장병에게 연 1회 영화관람비를 지원한다고 8일 밝혔다. 무료로 영화를 관람하는 군장병은 1500~2000명 정도일 것으로 추산된다. 고성의 유일한 영화관인 간성읍 달홀영화관에서 관람해야 관람비를 지원한다. 무료 영화관람을 통해 외출·외박을 나오는 군장병이 늘어 지역 상권에도 도움을 줄 것으로 고성군은 보고 있다. 김활보 고성군 민군협력팀장은 “군장병 사기 진작과 함께 지역경제 활성화도 기대할 수 있다”며 “군장병과 상인 반응을 본 뒤 영화관람비를 지원하는 연간 횟수를 늘릴 방침이다”고 말했다.인제군은 올해부터 인제로 전입한 장교, 부사관, 군무원에게 지역화폐인 인제 채워드림카드 5만원권과 관광명소·맛집 정보가 담긴 웰컴박스를 배부하고 있다. 지난 6월 육군 12사단 예하 부대 110명에게, 7월에는 과학화전투훈련단 100명에게 줘 호응을 얻었다.양구군은 지난달 10~26일 고향집에 양구산 멜론, 햅쌀, 찐빵, 한과, 시래기 등을 추석선물로 보낸 군장병에게 택배비 전액을 지원했다. 철원군은 민가에 대민지원을 나온 군장병들에게 철원사랑상품권 2만원권을 지급하고 있다.강원도는 군인과 가족의 사기 진작을 위한 군인가족의날 행사를 지난달 26일 춘천 수변공원에서 전국에서 처음으로 개최했다. 이날 군인가족의 정착을 돕기 위한 정책포럼도 열었다.강원도는 접경지역 시군과 함께 나라사랑카드나 나라사랑페이로 군장병우대업소를 이용한 군장병에게 결제금의 20%를 지역상품권으로 환급하고 있다.강원도 관계자는 “강원에 온 군인가족이 아이를 낳고 키우는데 부족함이 없도록 맞춤형 복지 프로그램을 적극적으로 마련하겠다”고 말했다.고성 김정호 기자