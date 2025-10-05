[포토] 제주 메밀꽃 축제

1 / 4 이미지 확대 5일 제주시 오라동 메밀꽃밭에서 관광객들이 ‘오라메밀꽃 축제’를 즐기고 있다. 2025.10.5.

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

연합뉴스

한가위이자 월요일인 6일 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 가끔 비가 내리겠다. 남부 지방과 제주도는 비가 소강상태를 보이는 곳도 많겠다.6∼7일 이틀 동안 강원 산지·동해안에는 30∼80㎜, 인천·경기 서해안과 충남 서해안에는 20∼60㎜의 비가 내리겠다.그 밖에 예상 강수량은 서울·경기 내륙과 서해5도, 강원 내륙, 대전·세종·충남 내륙, 충북 10∼40㎜, 전북 5∼30㎜, 광주·전남과 대구·경북, 경남 서부 내륙 5∼10㎜, 제주도 5㎜ 안팎이다. 서부 내륙을 제외한 부산·울산·경남은 6일 하루 5㎜ 미만의 비가 예보됐다.중부 지방에서는 보름달을 보기 어렵겠으나 남부 지방과 제주도는 구름 사이로 보름달을 볼 수 있는 곳이 있겠다.달이 뜨는 시각은 서울 오후 5시 32분, 대전 오후 5시 30분, 광주 오후 5시 33분, 대구 오후 5시 26분, 부산 오후 5시 24분이다.아침 최저기온은 17∼22도로 예년보다 높겠고, 낮 최고기온은 18∼26도로 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.미세먼지 농도는 청정한 동풍 기류 유입과 강수의 영향으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.온라인뉴스팀