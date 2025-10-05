서울공공건축가들도 ‘서귀포관광극장’ 철거 반대 성명서

시민·이해관계자·전문가 참여 공론화 과정 검토 주장

단순 철거 아닌 보존·복원·리모델링·신축 혼합안 요구

구술사·사진·문헌 등 인문사회적 아카이빙 실시 촉구도

이미지 확대 서귀포관광극장 입구 모습. 제주관광공사 제공

이미지 확대 지난달 24일 서귀포시청 기자실에서 열린 오순문 서귀포시장이 서귀포관광극장 철거와 관련 브리핑을 하고 있다. 서귀포시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서귀포관광극장의 철거를 싸고 서울 공공건축가들 단체까지 성명서를 내며 반발하고 나서 귀추가 주목된다.5일 사단법인 서울건축포럼은 “행정은 철거 중단을 유지하고, 시민·지역 이해관계자·전문가가 참여하는 공개적이고 투명한 공론의 절차를 통해 복수의 대안을 검토하라며 “각각의 대안은 단순 철거가 아닌 보존·복원·리모델링과 신축의 혼합 방안을 포함해야 하며, 사회적 효과·지역사회에의 영향·문화적 가치·경제적 비용 등을 기준으로 대안들을 비교·평가한 뒤, 최종 대안을 결정해야 한다”고 요구했다.이어 “가치 평가와 기록화로 지역 정체성 보존을 해야 한다”며 “행정과 관련 기관은 건축적·사회문화적 가치를 객관적으로 평가하고, 즉시 구술사·사진·문헌 등 인문사회적 아카이빙을 실시하라”고 촉구했다.특히 “수십 년간 유지된 서귀포 관광극장은 그 자체가 상징이며 랜드마크였다”며 “오히려 기존 시설을 철거하지 않고 확장 및 개선을 한다면, 미래로 이어지는 역사의 하나로 만들 수 있다”고 주장했다.그러면서 “서울건축포럼은 제주지역 건축단체·문화계에 세미나·공개토론·전문가 자문회의 등의 공동 개최를 제안한다”며 근현대 건축과 소멸 위기 지역의 기록과 보전을 위해 건축계 및 관련 분야에 지속적 연대와 실천을 촉구했다.서귀포관광극장은 귀중한 제주 역사의 살아있는 증거다. 이에 조속한 시일 내에 행정당국이 제주지역 건축단체, 관련 전문가, 그리고 시민과 함께 공론의 장을 마련해 서귀포관광극장의 가치와 대안에 대해 논의해야 한다는 입장이다.서귀포관광극장은 태풍 등에 의해 관광극장 벽면이 붕괴 우려가 있어 철거공사에 돌입했으나 건축학계와 시민들의 반대에 부딪쳐 공사가 잠정 중단됐다.대한건축사협회 제주도건축사회, 한국건축가협회 제주건축가회, 대한건축학회 제주지회 등 3개 단체는 지난 2일 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “서귀포관광극장은 역사, 문화, 건축적으로 가치 있는 자산”이라며 “서귀포시는 철거를 철회하라”고 요구했다.이들 단체는 “1960년 완공되고 1963년 개관한 서귀포 관광극장은 지역 최초의 근대식 영화관이자 공연장이며 학예회.시민집회.축제 등 수많은 기억을 품어온 공간”이라며 “지붕이 일부 사라진 뒤에도 공연과 문화교류가 이어지며 서귀포의 정체성을 지탱해온 상징적 건축물이다”고 주장했다.서울건축포럼도 이와 맥을 같이한다. 특히 오래전 국제적 작품이었던 김중업 설계의 제주대학본관을 철거한 아픔을 상기시키며 행정은 신중하고 책임 있는 자세로, 시민과 전문가의 목소리를 대안에 반영할 것을 요청했다.더욱이 “공공건축의 핵심적 역할과 기능은 도시와 지역의 역사·문화적 맥락을 보존·계승·발전시키고 공간에 깃든 공공의 이익을 실현하는 것”이라며 “서귀포관광극장은 그간 지역의 문화·역사적 공간으로 지역 정체성의 일부를 이루는 공적 공간으로 자리매김해 왔다”고 재차 강조했다.반면 서귀포시는 건축사회 등의 의견을 존중해 안전을 담보한 보존·활용방안을 제시한다면 검토해 철거여부를 판단하겠다는 입장이다.한편 서울건축포럼은 서울시 공공건축가들의 중심이 되어 2016년 조직돼 건축계 전반의 이슈를 진단하고 토론하는 세미나를 개최하고 더 나은 도시건축 환경이 되도록 정책적 방향을 제시하는 단체로 알려져 있다.제주 강동삼 기자