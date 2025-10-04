사회 [포토] 추석 연휴, 도심 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/04/20251004800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-04 14:42 입력 2025-10-04 14:42 1/ 4 이미지 확대 추석 연휴인 4일 서울 광화문 일대가 비교적 한산하다. 2025.10.4.연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴인 4일 서울 시청 일대가 비교적 한산하다. 2025.10.4.연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴인 4일 서울 광화문 일대가 비교적 한산하다. 2025.10.4.연합뉴스 이미지 확대 추석 연휴인 4일 서울 광화문 일대가 비교적 한산하다. 2025.10.4.연합뉴스 추석 연휴인 4일 서울 광화문 일대가 비교적 한산하다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지