서울 마을버스 환승 탈퇴 막았다…서울시, 재정지원·서비스개선 합의

서울시마을버스운송조합이 대중교통 환승체계에서 탈퇴하겠다는 의사를 철회했다.
서울시는 재정지원 등 지원을 늘리고 마을버스 조합은 서비스를 개선한다는 계획에 합의한 결과다.
서울시는 2일 밤 11시 55분쯤 조합과 ‘마을버스 운송서비스 개선을 위한 합의문’을 체결했다고 3일 밝혔다.
합의에 따라 서울시는 버스 1대당 재정지원 기준액을 기존 48만 6098원에서 51만 457원으로 높이고, 내년도 재정지원 기준 수립 때 마을버스 업계 의견을 적극 반영하기로 했다.
또 운행률 향상과 신규 기사 채용 등이 확인되면 보조금 증액 등 실질적인 추가 지원을 병행하기로 했다.
이에 마을버스 조합은 운행 횟수와 배차 간격 등 운행 질 향상과 회계 투명성 제고를 위한 개선계획을 성실히 이행하기로 했다.
또 인가 현황, 운수종사자 채용계획 등이 포함된 운송서비스 개선계획을 서울시에 제출하고 이를 공개한다.
서울시는 이번 합의를 통해 시민이 체감할 수 있는 서비스 질 제고와 함께 행정의 신뢰도를 높일 수 있는 구조가 마련됐다고 설명했다.
서울시와 조합은 실무자협의회를 상설 운영해 업계의 건의사항과 운영서비스 품질 제고 등 제도 개선안을 지속적으로 논의하고, 그 결과를 시민에게 공유할 방침이다.
김태명 서울시 교통기획관은 “마을버스는 시민의 발이자 일상의 주요 교통수단인 만큼, 이번 합의가 단순한 선언에 그치지 않고 마을버스 서비스의 안정성과 공공성을 강화하는 출발점이 될 것”이라며 “지속적인 행정적 지원과 점검을 이어가겠다”고 말했다.
