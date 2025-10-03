사회 추석 연휴 북적북적 공항… 두근두근 해외로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/03/20251003001006 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2025-10-03 00:46 입력 2025-10-03 00:46 이미지 확대 추석 연휴 북적북적 공항… 두근두근 해외로 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 해외로 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 인천공항공사는 개천절과 한글날이 이어지는 황금연휴 기간(3~12일) 국제선 이용객이 245만명을 넘을 것으로 내다봤다.홍윤기 기자 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 해외로 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 인천공항공사는 개천절과 한글날이 이어지는 황금연휴 기간(3~12일) 국제선 이용객이 245만명을 넘을 것으로 내다봤다. 홍윤기 기자 2025-10-03 1면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지