박형준, “산은 이전이 투자공사 전락... 고래가 참치되고 다시 멸치가 된 격”

박형준 부산시장은 최근 권역별로 지역투자공사를 설립하겠다는 대통령 직속 지방시대위원회의 발표에 대해 비판했다.
박 시장은 2일 자신의 페이스북에 “대통령 공약으로 진행되던 산업은행 부산 이전이 결국 권역별 지역투자공사로 전락했다”고 말했다.
그는 “저는 그동안 산업은행 부산 이전이 대한민국 혁신 균형발전의 기폭제가 될 것이라 보고, 고래에 비유했지만, 이재명 대통령 후보 시절에는 동남권 투자은행으로, 다시 열흘 전에는 동남권 투자공사로 전락했다”며 “고래가 참치가 되고 다시 멸치가 된 격”이라고 지적했다.
박 시장은 이어 “대통령 직속 지방시대위원회가 발표한 권역별 지역투자공사 설립 계획에 따라 그 동남권 투자공사마저도 여러 지역투자공사의 하나로 전락하고 말았다”며 “동남권 투자공사가 무슨 대단한 선물인 양 생색내더니 부산시민을 우롱하는 조삼모사에 불과했다”고 덧붙였다.
그러면서 박 시장은 “지방정부를 포함해 여기저기서 출자받아 만드는, 실효성이 의심스러운 3조원짜리 권역별 지역투자공사가 산업은행 이전의 대체재가 될 수 없는 것은 자명한 일”이라며 “전국에 여기저기 어항 몇 개 만든다고 혁신균형발전은 이루어지지 않는다”고 강조했다.
그는 또 “다 된 밥이던 산업은행 이전을 굳이 엎어버리고 설익은 밥을 먹으라니 참으로 답답한 노릇”이라고 글을 맺었다.
박 시장이 앞서 지난달 17일 이재명 정부의 동남권 투자공사 추진에 대해 “명백한 대통령 공약 파기”라고 말한 바 있다.
지난달 18일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해서는 조희대 대법원장 사퇴 압박과 관련 “사법부의 독립성을 존중해야 한다. 정치권력이 사법부를 통제하려 한다면 그것이야말로 인민민주주의”라고 비판한 바 있다.
같은달 24일에는 페이스북에서 “87년 체제가 40년이 다 되어가는 이 시점에서 천박한 민주주의로의 내리막길로 페달을 밟고 있다”며 “이 천박한 민주주의는 완장 민주주의, 선동 민주주의, 위선 민주주의 등 가짜 민주주의를 등에 업고 대한민국의 자유민주주의 체제의 근간을 흔들고 있다”고 여당을 비판했다. 내년 지방선거에서 3선 도전을 공식화 한 박 시장은 연일 대여 공세 수위를 높이고 있다.
구형모 기자
