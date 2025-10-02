사회 경산 15층짜리 아파트 화재…70대 중화상·주민 50여명 대피 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/02/20251002500016 URL 복사 댓글 0 김상화 기자 수정 2025-10-02 08:10 입력 2025-10-02 08:10 이미지 확대 2일 오전 1시 17분쯤 경북 경산시의 15층짜리 아파트 3층 세대에서 불이 났다. 불은 해당 세대 내부를 태우고 30여분 만에 진화됐으나 발화 세대에 거주하던 70대 1명이 중화상을 입어 병원으로 이송됐다.아파트 주민 50여명은 한때 스스로 대피하기도 했다.소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다. 경산 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지