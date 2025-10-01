광주시교육청, 공립 중등교사 69명 선발

장애인 교사 5명 채용…‘총정원제’ 첫 도입

이미지 확대 광주시교육청.

광주시교육청이 내년도 공립 중등교사 임용시험에서 총 69명을 신규 선발한다. 이는 지난해 50명 보다 19명이 늘어난 규모다.1일 시교육청은 누리집을 통해 *‘2026학년도 공립 중등교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획’*을 공고했다. 채용 인원은 보건·영양·전문상담·특수 등 21개 과목 69명이며, 일반 모집 64명과 장애인 구분 모집 5명이 포함됐다.특히 올해부터는 장애인 교원 채용 기회를 넓히기 위해 처음으로 교수교과 교사 선발에 ‘장애 구분 모집 총정원제’를 도입했다. 이에 따라 과목 제한 없이 교수교과 전반에서 장애인 교사 4명을 선발하며, 보건 교과에서도 1명을 별도로 뽑는다.시험은 1·2차로 나눠 치른다. 1차 시험은 오는 11월 22일 실시되며, 교육학(논술형)과 전공(단답형·서술형)으로 평가한다. 2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 내년 1월 14일 실기시험, 같은 달 20~21일 수업실연과 교직적성 심층면접을 거쳐 최종 합격자를 가린다.응시 자격은 해당 과목 교원자격증 소지자 또는 2026년 2월 말까지 취득 예정자다. 원서 접수는 오는 13일부터 17일까지 온라인 교직원 채용시스템에서 가능하다.또 공립 지원자는 같은 기간 진행되는 광주지역 4개 법인, 7개 과목 교사 선발에도 동시 지원할 수 있다. 다만, 지원자가 직접 중복 지원 가능 여부를 확인해야 한다.1차 합격자는 12월 26일 발표되며, 최종 합격자는 내년 2월 5일 공개될 예정이다.광주 서미애 기자