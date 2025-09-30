대구시·국방부, 도심 군부대 이전 예정지 점검…2031년 완료 목표

이미지 확대 대구시와 국방부 관계자들이 30일 대구 도심 군부대 이전 예정지인 군위군 현장을 점검하고 있다. 대구시 제공

대구시와 국방부가 30일 대구 도심 군부대 이전 예정지인 군위군 현장을 점검하고 사업 추진 방향에 대해 논의했다.이번 점검에는 대구시와 국방부 소속 간부, 실무진이 참석해 이전지의 지형 여건과 접근로 현황, 기반 시설 유무 등을 살펴봤다. 이를 토대로 마스터플랜 수립에 반영할 요소들을 검토해 내실 있고 구체적인 계획을 마련키로 했다.현장 점검 이후 김진열 군위군수와 만나 사업 추진 방향과 지역 현안에 대한 의견도 공유했다.대구 도심 군부대 이전 사업은 육군 제2작전사령부와 육군 50사단, 제5군수지원사령부, 공군 제1미사일방어여단, 방공포병학교 등 5개 국군부대를 통합해 군위군으로 옮기는 사업이다.앞서 대구시는 지난 3월 육군 제2작전사령부를 비롯한 대구 도심 군부대 최종 이전지를 군위군으로 선정했다. 이후 국방부 및 육군·공군본부와 함께 ‘국방부-대구시 통합 마스터플랜 수립 TF’를 꾸려 본격적인 준비에 들어간 상태다.대구시는 군부대 이전 통합마스터 플랜을 수립해 2027년 상반기까지 국방부와 합의각서 체결을 목표로 사업을 추진하고 있다. 오는 2031년에는 부대 이전을 마치고 2034년까지 부대 이전 터 개발도 마무리할 계획이다. 이는 창원 육군 39사단, 전주 육군 35사단 이전 등 유사 사례에 비해 훨씬 빠른 수준이라는 게 대구시의 설명이다.김동규 대구시 군사시설이전정책관은 “이번 현장 점검은 내실 있고 적실성 있는 마스터플랜 수립에 토대를 마련하는 기회였다”며 “앞으로도 국방부와 원팀을 이뤄 대구 도심 군부대 이전을 성공적으로 추진할 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자