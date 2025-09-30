천안서북경찰, 숙박업소들과 ‘셀프감금 피싱 예방”

이미지 확대

충남 천안서북경찰서는 천안시 숙박업협회 관계자 5명을 보이스피싱 예방 홍보 대사로 위촉했다고 30일 밝혔다.경찰은 최근 기승을 부리는 셀프감금형 보이스피싱 범죄가 숙박업소에서 발생하고 있다는 점에 착안했다.앞서 천안에서는 지난 8월 21일 보이스피싱 범죄자에게 속아 ‘셀프감금’ 위기까지 갔다가 경찰이 부착한 숙박업소용 피싱 범죄 예방 포스터 덕분에 1억원을 예방했다.전국에서 10건의 예방 사례 중 천안서북경찰서가 4건을 차지할 정도로 예방 효과를 거뒀다.천안시 숙박업협회에는 320여명의 회원이 가입되어 있다.위촉 회원들은 협회 회원들은 물론 투숙객 대상으로 셀프감금형 보이스피싱 범죄 예방에 나선다.경찰은 위촉식과 함께 보이스피싱 예방문구가 들어간 ‘비닐 파우치’ 홍보용품 2만매도 배부했다.경찰 관계자는 “보이스피싱 등 민생침해범죄 예방을 위해 민경협력 방안을 적극 발굴하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자