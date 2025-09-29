SNS 통해 마약 구매·투약한 40대 자영업자 부부···구속영장

광주북부경찰, 필로폰 투약 혐의 40대 부부 구속영장 청구

이미지 확대 광주광역시 북부경찰서 전경

소셜미디어(SNS)를 통해 마약을 구입 후 투약한 40대 부부가 경찰에 붙잡혔다.광주 북부경찰서는 SNS에서 구매한 마약을 투약한 혐의(마약류 관리법 위반)로 40대 자영업자 부부에대해 구속영장을 신청했다고 29일 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 4월 SNS에서 던지기 수법을 통해 필로폰 2g을 구매한 후, 지난 27일 대전광역시 소재 주거지에서 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있다. 이들은 주사기를 이용해 투약하거나 물에 희석한 뒤 흡인한 것으로 조사됐다.경찰은 첩보를 받고 수사에 착수했고 한 달여간 잠복 수사를 거쳐 이들을 검거했는데, 주거지에서는 투약에 사용한 주사기와 미사용 주사기 등 수십 개도 발견됐다. 이들에 대한 마약 간이 키트 검사에서는 양성이 나왔고, 경찰 조사에서도 투약 사실을 시인한 것으로 알려졌다.경찰은 이들을 상대로 사건 경위를 조사하는 한편 마약 공급책 등 상선에 대한 수사도 이어가고 있다.임형주 기자