울산 회야강 생태습지 수질개선·생태탐방 ‘일거양득’ 효과

이미지 확대 울산 회야강 생태습지. 서울신문DB

울산 회야강 생태습지가 수질개선 효과와 생태탐방 명소로 인기를 끌고 있다.울산시 상수도사업본부는 2004년 회야강 상류에 조성한 생태습지가 수질개선 효과와 생태탐방 명소 역할을 톡톡히 하고 있다고 29일 밝혔다.상수도사업본부가 회야강 생태습지의 수질정화 효과를 분석한 결과, 상류에서 유입되는 오염물질이 습지를 통과하면서 2017년 이후 올해까지 다양한 수질개선 효과를 거둔 것으로 나타났다.분석결과에 따르면 생화학적 산소요구량(BOD)이 46.6% 줄어든 것을 비롯해 부유물질(SS) 61.2% 감소, 총질소(T-N) 43.2% 감소, 총인(T-P) 27.3% 감소 등의 성과를 보였다. 이는 수생식물의 흡수, 미생물의 분해작용, 침전과 흡착 등의 과정에서 수질오염물질이 줄어든 것으로 분석됐다.회야강 생태습지는 생태탐방 명소로도 인기다.상수도사업본부는 2017년부터 매년 7월 중순부터 8월 중순까지 1개월만 상수원 보호구역인 생태습지를 일반인들에게 개방하고 있다. 상수도사업본부는 생태습지 보호를 위해 탐방객을 하루 100명 정도로 제한하고 있다. 개방 이후 매년 3000명 이상이 방문할 정도로 인기다. 최근에는 다른 지역 방문객도 크게 늘어 친환경 도시 울산의 이미지 개선에 도움을 주고 있다.상수도사업본부 관계자는 “회야강 생태습지가 환경적·사회적 가치를 동시에 갖춘 공간이라는 점을 입증하고 있다”며 “지속적인 관리와 탐방 프로그램을 통해 울산을 대표하는 친환경 수질정화 시설이자 생태관광 명소로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.울산 박정훈 기자