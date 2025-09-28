해남 산이정원, 민간정원 새 지평 열다

전남도 제30호 등록…전국 최대 규모 녹색문화 거점으로 부상

이미지 확대 해남 솔라시도 ‘산이정원’에 있는 ‘물이정원’ 해남군 제공

전남 해남 간척지에 국내 최대급 민간정원이 문을 열었다. ‘산이 곧 정원이 된다(山伊庭園)’는 뜻을 담은 산이정원이 27일 전남도 제30호 민간정원으로 공식 등록되며, 단순한 식물 관람지를 넘어 자연·인간·문화가 교차하는 복합 공간으로 자리매김하고 있다.1단계 조성 면적만 16만5,480㎡에 달하는 산이정원은 현재 전남에 등록된 31개 민간정원 가운데 가장 크다.2단계 부지까지 더해질 경우 전국 최대 규모의 민간정원이 된다. 정원에는 500여 종, 17만 그루의 수목이 뿌리내렸고, ‘물이 정원’·‘서약의 정원’·‘하늘마루’ 등 13개의 주제정원이 차별화된 공간미학을 구현한다.특히 하늘마루에는 조각가 유영호의 대형 설치작품 〈Bridge of Human〉이 중심을 잡아 관람객들에게 예술과 자연의 공존을 체험하게 한다. 나비의 숲, 소리의 정원, 흐름원, 산이 폭포, 노리 정원 등은 ‘보는 정원’을 넘어 머무는 정원·체험하는 정원으로 확장된 개념을 보여준다.산이정원은 이미 결혼을 앞둔 신혼부부들이 찾는 인기 촬영 명소로 부상하고 있다. 특히 ‘서약의 정원’은 물과 숲, 바람이 어우러진 공간미로로, 자연 속에서 맺는 서약이라는 스토리텔링을 담아내며 차별성을 확보했다.문미란 전남도 산림휴양과장은 “정원은 더 이상 일부 애호가의 취향에 머무는 문화가 아니다”며 “도민들이 일상 속에서 정원을 향유하도록 정원 산업을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.해남 서미애 기자