사회 [포토] '외국인이 빚는' 꽃 송편

2025-09-23 16:56

외국인이 빚는 꽃 송편23일 인천 연수구 인천경제자유구역청 글로벌센터에서 진행된 추석맞이 송편 만들기 체험에 참여한 외국인 거주자들이 꽃 송편을 만들고 있다. 2025.9.23 연합뉴스

투박한 손으로 빚는 꽃 송편23일 인천 연수구 인천경제자유구역청 글로벌센터에서 진행된 추석맞이 송편 만들기 체험에 참여한 외국인 거주자들이 꽃 송편을 만들고 있다. 2025.9.23 연합뉴스

꽃 송편 빚는 외국인들23일 인천 연수구 인천경제자유구역청 글로벌센터에서 진행된 추석맞이 송편 만들기 체험에 참여한 외국인 거주자들이 꽃 송편을 만들고 있다. 2025.9.23 연합뉴스