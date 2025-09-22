[포토] 추분 앞두고 활짝 핀 가을 코스모스

1 / 6 이미지 확대 절기상 추분(秋分)을 하루 앞두고 초가을의 날씨를 보이는 22일 경기도 구리시민한강공원에 황화 코스모스가 피어있다. 2025.9.22.

연합뉴스

낮과 밤 길이가 같아지는 추분(秋分)인 23일 전국이 대체로 흐린 가운데 제주엔 오전부터 비가 내리겠다.일본 남쪽 해상에 자리한 고기압 영향으로 고온다습한 남풍이 불어 들겠다.이에 제주에 오전부터 비가 내리겠다.비는 늦은 밤 남해안까지 확대된 뒤 24일 늦은 새벽 충남서해안과 전북서해안, 24일 오전 전국으로 확대돼 25일까지 이어지겠다.24일까지 예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜, 남부지방과 제주 10∼40㎜, 강원북부동해안 5∼20㎜, 강원중·남부동해안 5㎜ 안팎이다.24일에는 비가 시간당 20∼30㎜씩 강하게 쏟아질 때가 있겠으니 대비해야 한다.기온은 23일까지 평년기온과 비슷하다가 24일 평년기온과 비슷하거나 조금 높은 수준으로 오를 전망이다.23일 아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도일 전망이다.주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 27도, 인천 19도와 26도, 대전 17도와 25도, 광주 18도와 28도, 대구 17도와 25도, 울산 19도와 27도, 부산 21도와 27도다.제주는 한낮 체감온도가 31도 안팎까지 오르면서 다소 무덥겠다.24일에는 남부지방도 체감온도가 최고 31도 안팎까지 오를 것으로 보인다.온라인뉴스팀