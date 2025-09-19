[포토] 오봉저수지 저수율 상승세

1 / 3 이미지 확대 오봉저수지 저수율 상승세 19일 강원 강릉지역 상수원 오봉저수지에 물이 차오르고 있다. 최근 내린 비로 오봉저수지 저수율이 상승하면서 강릉시는 아파트 시간제 제한 급수를 이날 오후 6시부터 해제하기로 했다. 2025.9.19 연합뉴스

19일 강원 강릉지역 상수원 오봉저수지에 물이 차오르고 있다. 최근 내린 비로 오봉저수지 저수율이 상승하면서 강릉시는 아파트 시간제 제한 급수를 이날 오후 6시부터 해제하기로 했다.온라인뉴스팀