이미지 확대 가뭄 해결한 반가운 비 전국에 소나기가 내린 16일 서울 종로구 광화문 광장에서 한복을 입은 외국인 관광객들이 비를 피하기 위해 뛰어가고 있다. 기상청에 따르면 17일까지 대전·세종·충남에는 최대 100㎜ 이상, 경기남부·강원 영서에는 최대 80㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다.

연합뉴스

2025-09-17 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국에 소나기가 내린 16일 서울 종로구 광화문 광장에서 한복을 입은 외국인 관광객들이 비를 피하기 위해 뛰어가고 있다. 기상청에 따르면 17일까지 대전·세종·충남에는 최대 100㎜ 이상, 경기남부·강원 영서에는 최대 80㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다.연합뉴스