사회 가뭄 해결한 반가운 비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/17/20250917010010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-17 01:18 입력 2025-09-17 01:18 이미지 확대 가뭄 해결한 반가운 비 전국에 소나기가 내린 16일 서울 종로구 광화문 광장에서 한복을 입은 외국인 관광객들이 비를 피하기 위해 뛰어가고 있다. 기상청에 따르면 17일까지 대전·세종·충남에는 최대 100㎜ 이상, 경기남부·강원 영서에는 최대 80㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다.연합뉴스 전국에 소나기가 내린 16일 서울 종로구 광화문 광장에서 한복을 입은 외국인 관광객들이 비를 피하기 위해 뛰어가고 있다. 기상청에 따르면 17일까지 대전·세종·충남에는 최대 100㎜ 이상, 경기남부·강원 영서에는 최대 80㎜ 이상의 비가 내릴 전망이다. 연합뉴스 2025-09-17 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지