광주대, 2026 수시 경쟁률 5.34대 1

응급구조학과 12.18대 1 ‘최고 인기’

광주대학교가 2026학년도 대학입학 수시모집에서 최근 7년 만에 가장 높은 경쟁률을 기록했다.광주대는 지난 12일 마감된 수시 원서접수 결과, 정원 내·외 1358명 모집에 7246명이 지원해 평균 5.34대 1의 경쟁률을 나타냈다고 14일 밝혔다. 이는 지난해(5.05대 1)를 웃도는 수치다.전형별로는 학생부 100% 반영 일반학생전형이 892명 모집에 5169명 지원으로 5.79대 1을 기록했다. 지역학생전형은 311명 모집에 1513명 지원해 4.86대 1, 실기 70% 반영 실기일반전형은 58명 모집에 176명이 지원해 3.03대 1로 집계됐다.학과별 경쟁률은 △응급구조학과 12.18대 1 △간호학과 8.49대 1 △뷰티미용학과 8.28대 1 △호텔조리제과제빵학과 8.13대 1 △반려동물보건산업학과 7.35대 1 △경찰행정학과 7.27대 1 △사진영상미디어학과 7.09대 1 등으로 ‘7대 1 고지’를 넘어섰다.전형별로는 실기일반전형 문예창작과가 9.33대 1, 지역학생전형 간호학과가 9.00대 1, 보건행정학과가 6.42대 1을 기록해 눈길을 끌었다.합격자 발표는 10월 29일 본교 홈페이지를 통해 이뤄진다. 다만 수능 최저학력기준이 적용되는 간호학과는 12월 10일 발표된다.광주대는 국가장학금 소득분위 0~8분위 학생에게 입학 학기 등록금을 전액 면제하는 ‘프리패스 장학금’을 제공한다. 또 수시·정시·추가모집과 관계없이 모든 신입생에게 30만 원의 ‘GU미래인재장학금’을 지급하며, 원거리 학생에게는 주거안정 생활비 지원 장학금도 별도 지원한다.광주 서미애 기자