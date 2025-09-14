국제탄화규소학술대회 부산서 개막…전력반도체 분야 세계최대,500여편 발표

이미지 확대 2025 국제탄화규소학술대회 포스터. 부산시 제공

탄화규소(SiC) 반도체 분야 세계 최대 학술행사인 국제탄화규소학술대회가 14일 부산에서 막이 올랐다.부산시는 제22회 국제탄화규소학술대회(ICSCRM 2025)가 이날부터 19일까지 부산 벡스코에서 개최된다고 밝혔다.이 학술대회는 그동안 유럽과 미국에서 개최됐으며 아시아에서는 일본을 제외하고 이번에 처음으로 부산에서 열린다.이번 대회에서는 특강, 기조 강연, 구두 발표 등 다양한 학술 프로그램이 진행되며, 세계 16개국 기업이 참여해 240여개 전시관을 운영하며 전력반도체 최신 기술을 선보인다.역대 최대 규모인 500여 편의 연구 성과가 발표된다.전시관에는 울프스피드, 인피니언 등 세계적 기업이 참여하고, 부산 전력반도체 선도기업 ‘아이큐랩’이 최고 등급(스타 등급) 후원사로 나섰다.부산시는 전력반도체 소부장 특화단지 지정, 기회발전특구 추가 지정에 이어 이번 학술행사 유치로 ‘글로벌 전력반도체 허브 도시’의 입지를 다질 계획이다.학술대회 기간에 부산에서 전력반도체 기업 네이처플라워세미컨덕터 착공식(16일), 아이큐랩 본사 및 공장 준공식(17일) 등이 열릴 예정이다.박형준 시장은 “국제탄화규소학술대회 2025 부산 개최는 전력반도체 분야에서 우수한 부산의 기술과 산업 역량을 종합적으로 보여주는 성과”라고 밝혔다.구형모 기자