[포토] ‘슬라이드 타고 비상탈출’

1 / 6 이미지 확대 12일 오전 부산 강서구 에어부산 사옥 훈련시설에서 신입 객실 승무원들이 비상탈출·모의훈련을 하고 있다. 지난 8월 입사한 신입 승무원 38명은 10월 중순까지 교육 및 심사를 받은 뒤 현장에 투입된다. 2025.9.12

연합뉴스

