울산 세계적 수준 공연장 설계 나설 6개팀 선정

울산시, 해외 4개·국내 2개팀 선정… 연말 우수작 4개팀 선정

노승범(한양대 교수) 세계적 공연장 건립 기획디자인 국제지명공모 운영위원회 위원장이 10일 울산시청 프레스센터에서 기획디자인 국제지명공모전에 참가할 6개팀을 발표하고 있다.

울산에 건립될 세계적 수준의 공연장을 설계할 기획디자인 6개팀이 선정됐다.울산시는 세계적 수준의 공연장 건립을 위한 기획디자인 국제지명공모에 참여할 6개 팀을 최종 선정했다고 10일 밝혔다.건축 분야 교수 등 전문가 6명으로 구성된 기획디자인 국제지명공모 운영위원회는 국내외 20개 건축가 팀을 대상으로 국제적 위상, 경력, 유사 규모·용도 사업 수행 경험, 특화된 디자인 역량 등을 심사해 해외 4개팀, 국내 2개팀을 선정했다.해외팀은 ‘헤르조그&드뫼롱’(스위스), ‘아뜰리에 장 누벨’(프랑스), ‘비야케 잉겔스 그룹’(덴마크), ‘포스트엔파트너스’(영국) 4개팀이다. 국내팀은 종합건축사사무소 ‘디자인캠프 문박디엠피’(DMP)와 ‘더시스템랩’ 건축사사무소 2개팀이다.이들 팀은 참가 등록을 마친 뒤 약 3개월간 설계에 들어간다. 시는 팀별로 국외는 1억 4000만원, 국내는 1억 2000만원을 지원한다.참가 팀은 오는 12월 10일까지 공연장 마스터플랜, 배치도, 평면도 등을 제출한다. 울산시는 심사를 거쳐 12월 24일 최종 4개 팀을 선정할 예정이다. 최종 선정된 4개 팀에는 건축설계 공모 참가 자격이 부여된다.세계적 공연장은 5000억원을 투입해 남구 삼산매립장(11만 3600㎡)에 건립된다. 공연장에는 2500석 규모의 다목적 공연장, 몰입형 디지털 콘텐츠 상영관 등이 들어선다.시 관계자는 “세계적 공연장은 울산이 산업수도를 넘어 문화도시로 도약하는 전환점이 될 것으로 기대한다”면서 “세계적 건축가들과 협업해 울산만의 정체성을 담은 랜드마크를 구현하도록 노력하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자