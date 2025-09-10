‘고무보트 밀입국’ 중국인 1명 자수… 일당 6명 중 남은 3명 추적 중

이미지 확대 해경과 경찰 등 관계자들이 8일 오전 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다. 2025.9.8 연합뉴스

중국에서 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 2명이 추가로 검거됐다.10일 제주지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 출입국관리법 위반 혐의를 받는 중국인 A(30대)씨가 제주 서귀포경찰서를 찾아 자수했다.A씨는 경찰의 수사망이 좁혀오자 처벌이 두려워 자수했다고 진술한 것으로 알려졌다.A씨는 지난 7일 오후 중국 장쑤성 난퉁시에서 다른 중국인 5명과 함께 90마력 엔진이 설치된 고무보트를 타고 8일 새벽 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받는다.해경은 또 전날 오후 6시 10분쯤 제주시 연동에 있는 한 주택과 인근 노상에서 함께 밀입국한 중국인 B(30대)씨와 조력자인 30대 여성 C씨를 검거했다고 밝혔다.경찰은 지난 8일 오후 6시 30분쯤 서귀포시의 한 모텔에서 밀입국한 중국인 D(40대)씨를 검거한 바 있다.D씨는 자신을 포함한 중국인 6명이 함께 고무보트를 타고 왔으며, 서로 모르는 사이로 돈을 벌기 위해 중국인 브로커를 통해 밀입국한 후 뿔뿔이 흩어졌다고 경찰에 진술했다.D씨는 2017년 10월 무사증으로 입도 후 불법체류하다 지난해 1월 18일 자진신고해 추방된 것으로 확인됐다.해경은 이날부터 사건을 전담하기로 하고, 밀입국한 나머지 중국인 3명을 추적하고 있다.앞서 지난 8일 오전 7시 56분쯤 한경면 용수리 해안가에서 ‘미확인 고무보트가 있다’는 신고가 접수됐다. 마을주민이 최초 발견했으며 승선원은 없었다.발견 당시 고무보트에는 대량의 유류통이 적재돼 있었다. 20ℓ(초록색) 9개, 55ℓ·25ℓ(빨간색) 유류통 각 1통 등이었으며, 일부 사용한 정황도 나타났다.또 국내에선 찾아볼 수 없는 중국어 표기 빵 등 비상식량이 구비된 정황이 발견돼 중국인의 밀입국에 무게를 두고 조사가 진행됐다. 구명조끼 6벌과 낚싯대 2대 등도 실려있었다.이정수 기자