HD현대 조선 3사 노조, 10일 공동파업… HD현대중공업 노조지부장 고공농성

이미지 확대 백호선 HD현대중공업 노조지부장이 10일 오존 9시 45분쯤 울산 조선소 턴오버 크레인에 올라가 고공 농성을 벌이고 있다. HD현대중공업 노조 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대 조선 3사 노조가 올해 임금 협상 난항에 따라 10일 또 공동 파업에 나섰다.HD현대중공업 노조는 이날 오전 9시부터 7시간 부분 파업에 들어갔다. HD현대미포 노조와 HD현대삼호 노조는 이날 오후 1시부터 4시간 부분 파업한다.이들 조선 3사 노조의 공동 파업은 올해 들어 두 번째다.HD현대중공업 노사는 지난 7월 18일 마련한 기본급 13만 3000원(호봉승급분 3만 5000원 포함) 인상안이 조합원 총회에서 부결된 이후 교섭에 큰 진전이 없다. 노사는 여전히 임금 인상 방식과 규모를 두고 줄다리기 중이다.백호선 HD현대중공업 노조지부장은 이날 파업 시작 후인 오전 9시 45분쯤 울산 조선소 내 높이 40m인 턴오버 크레인에서 고공 농성을 시작했다. 백 지부장은 “임금 협상의 돌파구를 마련해야 하는 결심을 하지 않을 수 없었다”며 “고공 농성으로 최고 경영자의 결단을 끌어내겠다”고 말했다.HD현대미포와 HD현대삼호는 사측에서 아직 협상안을 제시하지 않은 상황이다. 두 회사는 HD현대중공업의 상황을 지켜보며 교섭 속도를 조율 중이다.HD현대중공업 노조는 오는 12일 HD현대 계열사 노조와 함께 경기도 성남 소재 HD현대 글로벌R&D센터를 찾아가는 상경 투쟁에 나설 계획이다.울산 박정훈 기자