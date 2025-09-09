사회 [포토] 퍼레이드 단원으로 변신한 사족보행 로봇 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/09/20250909800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-09 15:56 입력 2025-09-09 15:56 1/ 10 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’가 열리고 있는 경기도 용인시 에버랜드에서 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’가 펼쳐지고 있다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’가 열리고 있는 경기도 용인시 에버랜드에서 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’가 펼쳐지고 있다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.연합뉴스 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다. 에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지