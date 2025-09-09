대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[포토] 퍼레이드 단원으로 변신한 사족보행 로봇

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-09-09 15:56
입력 2025-09-09 15:56
1/ 10


9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다.



에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다.

연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기