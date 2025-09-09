[포토] 퍼레이드 단원으로 변신한 사족보행 로봇

1 / 10 이미지 확대 9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다.

에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다. 2025.9.9.

연합뉴스

9일 경기도 용인시 에버랜드에서 열린 ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’에서 무대의상을 입은 4족 보행 로봇이 댄서들과 퍼포먼스를 하고 있다.에버랜드는 오는 11월 16일까지 가을 축제 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland of OZ)’를 개최한다.연합뉴스