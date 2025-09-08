스마트 팩토리 구축 고민이라면…포항공대, ‘스마트 제조 포럼’ 개최

이미지 확대 스마트 제조 포럼 포스터. 포항공대 제공

글로벌 제조업 혁신 동향을 살펴볼 수 있는 포럼이 경북 포항에서 열린다.8일 포항공대(POSTECH)는 포스코 국제관과 애플 제조업 R&D 지원센터에서 ‘스마트 제조 포럼’을 오는 23~24일 개최한다고 밝혔다.3회째를 맞는 포럼은 중소 제조 기업을 위해 글로벌 제조업 혁신 동향과 대기업의 스마트 제조 전략 등 세계적 트렌드를 한 자리에서 소개한다. 국내외 제조업 및 빅테크 분야 전문가와 산업계 관계자가 참여해 스마트 제조의 현재와 미래도 논의한다.올해는 2009년 미국에서 ‘과학을 뒤흔드는 젊은 천재’로 꼽히며 이름을 알린 세계적인 로보틱스 전문가 데니스 홍(Prof. Dennis Hong, UCLA 교수)이 첫날 기조강연자로 나서 스마트 제조와 로보틱스 융합의 비전을 제시한다. ‘다보스 포럼’으로 불리는 세계 경제 포럼(World Economic Forum)의 페데리코 토르티(Federico Torti) 선임 전문가도 글로벌 제조업 트렌드와 지속가능한 혁신 전략을 주제로 강연에 나선다.스마트 팩토리 구축을 두고 고민하는 기업이나 실제로 구축은 했지만 적용에 어려움을 겪는 기업들을 위한 자리도 마련된다. 실제 애플 제조업 R&D 지원센터 지원으로 스마트 제조에 도전한 중소기업 사례를 소개히고, 스마트 팩토리 구현 교육도 진행된다.참가비는 전액 무료(점심식사 포함)로, 모든 참가신청은 애플 제조업 R&D 지원센터 홈페이지(accelerator.postech.ac.kr/)에서 할 수 있다.김덕영 애플 제조업 R&D 지원센터장은 “스마트 제조 포럼이 매년 산업계와 학계, 중소기업을 연결하며 대한민국 제조업 생태계 혁신을 촉진하는 플랫폼으로 자리매김하고 있다”며 “글로벌 기업, 중소기업이 한 자리에서 교류하며 새로운 협력 기회를 발굴하는 장이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.포항 김형엽 기자