한국화교청년총회, ‘시각장애인 어울림 마라톤’ 3년 연속 참가

이미지 확대 ‘어울림 마라톤’에 참가한 한국화교청년총회원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국화교청년총회 제공

한국화교청년총회(회장 하소영)는 지난 7일 개최된 시각장애인과 함께하는 ‘어울림 마라톤’에 참가했다고 8일 밝혔다. 이번 참여는 3년째 이어지는 활동으로, 총 70여명의 회원 및 가족이 함께했다.올해는 이중한 한국화교연합총회 회장, 유미진 대만부련회 회장, 두혜음 주한 대만대표부 조장도 함께 했다.한국화교청년총회 측은 “시각장애인의 사회 활동에서 가장 큰 제약은 ‘이동’”이라면서 “이에 한국화교청년총회, 대만부련회, 인천중산중학교 학생들은 가이드러너로서 시각장애인 참가자들과 함께 뛰며 안전한 완주를 지원하고, 나아가 장애인들이 스포츠를 통해 자유와 성취감을 경험할 수 있도록 돕는 역할을 수행했다”고 말했다.특히 올해는 청년뿐만 아니라 어린이들도 동참해 의미를 더했다. 한국화교청년총회 관계자는 “아이들이 이번 활동을 통해 사회의 일원으로서 어울림의 가치를 배우고, 타인을 배려하는 마음을 키울 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.한국화교청년총회는 앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 봉사와 교류 활동을 지속해 나간다는 계획이다.한준규 기자