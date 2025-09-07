관측 이래 역대 최고 ‘시간당 152mm’ 물 폭탄…전북지역 허리까지 물이 차올랐다

이미지 확대 새벽 기습 폭우가 내린 전북 군산시 한 도로가 물에 잠기자 소방대원들이 시민들을 구조하고 도로를 통제하고 있다. 전북소방본부 제공

이미지 확대 전주시 완산구 한 건물이 침수되면서 소방대원이 주민들을 안전한 곳으로 이동 조치하고 있다. 전북소방본부 제공

이미지 확대 전주시 완산구 한 주택이 1층 높이까지 물이 차올라 2층에 갇혀있던 주민들이 소방대원에 의해 구조되고 있다. 전북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 밤사이 전북에 시간당 최대 152.2㎜의 물 폭탄이 떨어지며 각종 피해가 속출했다. 1908년 기상 관측(종관기상관측장비 기준) 이래 우리나라 역대 최고치다.7일 전북도와 소방본부 등에 따르면 지난 6일 밤부터 7일 오전 8시까지 군산에 294.4㎜의 많은 비가 쏟아졌고, 익산 함라 254.5㎜, 전주 완산 189.0㎜, 김제 180.0㎜, 완주 구이 164.5㎜, 진안 130.0㎜, 순창 복흥 118.5㎜, 임실 신덕 104.0㎜ 등도 100㎜가 넘는 강수량을 기록했다.영산강 홍수통제소는 이날 오전 4시 10분을 기해 만경강 인근의 전주시 전주천 미산교 지점에, 오전 5시에는 완주군 소양천 제2 소양교 지점에 각각 홍수주의보를 내리고 피해에 대비할 것을 당부했다.이후 전주시는 이날 오전 8시 8분 폭우로 만경강 수위가 오르자 전주시 덕진구 송천2동 진기들 권역에 주민 대피령을 내렸다.현재 주민 40여명이 용소중학교 등 인근 대피소로 긴급 대피한 상태다.전북소방본부에는 이날 오전 8시 기준 300건이 넘는 피해 신고가 접수됐다.특히 물이 사람 허리까지 차오르며 주택과 상가가 침수되는 등 피해가 잇따랐다.전주에서는 주택 1층까지 물이 차올라 빠져나가지 못하고 갇혀있던 시민들이 소방대원에 의해 긴급 구출됐다.군산과 김제 등에서도 도로 곳곳이 침수되며 주민 17명이 마을회관으로 대피했다.또 김제시 5개 읍면(만경·청하·용지·광활·공덕)에서는 통신이 끊겨 긴급 복구가 진행됐다.폭우로 열차 운행도 중단됐다.코레일에 따르면 전라선 익산-전주 일부 구간 선로가 침수되면서 이날 오전 6시 25분부터 해당 구간 열차 운행이 중단됐다.코레일은 익산-전주 구간에 버스를 투입해 전라선 KTX 승객들이 이용할 수 있도록 했다.해당 노선은 이날 오전 10시 쯤 선로복구가 완료돼 열차 운행이 재개됐다.전북도는 김관영 도지사 주재로 도내 14개 시·군 지자체장이 참여한 호우 대처 상황 보고 회의를 열고 비상 대응에 돌입했다.재난안전대책본부 비상 3단계를 가동하는 동시에 총 4055명이 비상근무에 투입됐다.전북도 관계자는 “비상 연락 체계를 가동하고 기상상황 모니터링 및 재해취약지역 예찰 강화, 피해 발생여부 점검 및 피해 시 응급복구 시행해 2차 피해를 예방하는 데 집중하고 있다”며 “주말 맞이해 하천·산간 야영장, 캠핌장 등 숙박객 여부 재확인하고 미 대피 인원이 있는지 파악하고 있다”고 말했다.설정욱 기자