아시아 창업 엑스포 22~23일 부산 벡스코서 개최...글로벌 투자자,스타트업 2만명 집결

이미지 확대 아시아 창업 엑스포(FLY ASIA 2025) 홈페이지.

아시아의 혁신적인 스타트업, 투자자, 기업들이 부산에 모여 창업 생태계의 발전 방안과 최신 트렌드를 공유하고 투자까지 이어가는 ‘아시아 창업 엑스포(FLY ASIA 2025)’가 오는 22일과 23일 양일간 벡스코 제1전시장에서 열린다.‘Connect Asia, Fly to the World’를 슬로건으로 올해 4회째를 맞는 이 행사에는 글로벌 투자자와 스타트업 종사자, 참관객 2만명이 참여하는 아시아 최대 창업 엑스포로 도약을 준비하고 있다.4일 부산시와 부산기술창업투자원에 따르면 이번 아시아 창업 엑스포는 개막식, 투자라운드, 밋업, 투자 콘퍼런스, 글로벌 세션, B-스타트업 챌린지(어워즈), 오픈 이노베이션, 콘퍼런스 등 투자·창업 기업 관련 50여 개 프로그램으로 구성된다.지난해에 비해 올해는 참가자,투자사,아시아 공동부스 참가국이 최대 2배나 확대됐다.참가자수는 지난해 1만5천명에서 2만명으로 40%, 투자사도 152개사에서 180개사로 20% 늘었다. 글로벌 공동부스는 6개국에서 14개국으로 2.4배나 큰폭으로 늘었다.또한 4년연속 메이저급 투자사(LP) 21개사가 참여하고, 대·중견기업 20개사가 참가해 스타트업-대기업-투자가 3자연결 생태계가 완성되는 국내 최대 규모의 창업 엑스포다.시는 올해부터 민간 전문가를 운영위원장으로 위촉해 추진 체계를 민·관 협력 중심으로 개편, 시장의 실질적인 수요를 반영한 실효성 높은 프로그램을 선보인다. 올해 새롭게 출범한 부산기술창업투자원이 중심이 돼 전국의 시민과 국내외 스타트업이 주도적으로 참여하는 창업 축제의 장을 마련할 계획이다.특히, 국내 최초 지역 모펀드 투자쇼를 열어 참가자들의 관심을 끌고있다.부산시는 3000억원 규모의 미래성장벤처펀드를 지자체 최초로 조성한 바 있다.전시부스도 124개에서 149개로 늘어나고 콘텐츠도 다양화한다. 생애주기별 AI기업 부스 32개가 신설되고 체험존도 8곳으로 늘어난다. 투자자 부스 10곳도 신설된다.서종군 부산기술창업투자원 원장은 “아시아 창업 엑스포는 명실상부한 아시아 최대 민간 주도 창업·투자 플랫폼으로, 부산이 글로벌 창업 중심지로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “기술창업기업의 성장을 적극 지원하고, 부산을 아시아 대표 창업도시로 만들기 위해 다양한 노력을 이어가겠다”고 말했다.구형모 기자