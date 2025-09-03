SKT 이어 KT·LGU+도 해킹 정황… 롯데카드는 17일간 해킹 몰랐다

과기부, 두 통신사 포렌식 분석 중

기관·기업 연쇄 해킹… 소비자 불안

이미지 확대 2일 서울 중구 롯데카드 카드센터에서 고객이 상담을 받고 있다.

롯데카드가 해킹 공격 정황을 확인하고 금융당국에 신고했다. 랜섬웨어 감염과 고객의 개인정보 유출 여부는 아직 확인되지 않았다. 롯데카드는 지난달 26일 서버 점검 중 일부 서버가 악성코드에 감염된 것을 확인했다. 이후 전체 서버에 대해 정밀 조사를 진행했다. 현재까지 파악된 해킹 공격을 당한 데이터는 약 1.7GB(기가바이트) 규모다. 2025.09.02.

2025-09-03 12면

SK텔레콤에 이어 KT와 LG유플러스까지 수개월간 해킹을 당한 정황이 드러나 정부가 조사에 나섰다.과학기술정보통신부는 1일 “KT와 LG유플러스의 해킹 침해 사고 여부 확인을 위해 현장 점검을 하고 자료를 제출받아 정밀 포렌식 분석 중”이라고 밝혔다.류제명 과기정통부 2차관은 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 “다크웹에 두 회사가 보유한 내용(데이터)이 올라온 것을 확인했다”고 밝혔다. 최민희 국회 과방위원장이 “KT는 서버가 파기됐다고 들었다”고 묻자, “그 사실도 확인했다. (해킹 흔적을 없애기 위해 파기했는지 여부는)확인해봐야 한다”고 답했다.앞서 8월 초 미국의 해킹 전문지 ‘프랙 매거진’이 공개한 보고서에 따르면 화이트해커 두 명이 “‘KIM’이라는 공격자로부터 8GB(기가바이트)에 이르는 한국 기관·기업 유출 데이터를 확보했다”며 목록을 제보했다. KT에선 SSL(보안 인증서) 키 유출 정황이 발견됐다. LG유플러스에선 패스워드 관리 시스템(APPM) 소스 코드와 데이터, 8938개 서버 정보 등이 유출된 것으로 알려졌다. 행정안전부 행정전자서명(GPKI) 인증서와 외교부 메일 서버 소스 코드, 통일부·해양수산부의 업무관리시스템 소스 코드도 유출 목록에 포함됐다. KT와 LG유플러스는 앞서 자체 조사 등을 통해 “침투 흔적이 발견되지 않았다”고 밝힌 바 있다. 또 정부의 조사에도 적극 협조하고 있다고 밝혔다.한편 롯데카드에서도 온라인 결제 서버 해킹으로 고객 정보가 유출된 정황이 포착돼 금융감독원이 현장 검사에 나섰다. 지난달 14~15일 1.7GB 규모의 내부 파일이 반출됐다. 롯데카드는 해킹 17일 만에 피해 사실을 파악했다.세종 이영준·서울 신융아·최재성 기자