[사고] ‘2025 서울신문 광주·전남 인구포럼’ 8일 개최[사라진 인구, AI·우주로 다시 채우는 미래]

수정 2025-09-02 00:04
입력 2025-09-02 00:04
서울신문사는 9월 8일 ‘사라진 인구, AI·우주로 다시 채우는 미래-인구대반전 해법, 광주·전남에서 시작하다’를 주제로 ‘2025 서울신문 광주·전남 인구포럼’을 개최합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

■ 일 시:2025년 9월 8일(월) 14:00~17:00

■ 장 소:광주광역시 5·18기념문화센터 대동홀

■ 주 최:서울신문사

■ 주 관:한반도미래인구연구원

■ 문 의:070-5220-1773(사무국)

■ 홈페이지: https://서울인구포럼.com/sub/2025_kwangjoo.html

2025-09-02 1면
