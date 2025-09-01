[포토] 가을로 가는 산책길

1 / 3 이미지 확대 1일 광주 북구 중외공원에서 시민들이 낙엽이 쌓인 길을 걷고 있다. 2025.9.1

연합뉴스

화요일인 2일 전국이 대체로 흐리고 중부지방은 오후부터 가끔 구름이 많겠다.전국 대부분 지역에서 전날부터 내린 비가 이어지겠다.1일부터 이틀간 예상 강수량은 수도권(많은곳 100㎜ 이상), 강원 내륙·산지(많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남, 부산·울산·경남 30∼80㎜, 충청권(많은 곳 80㎜ 이상) 20∼60㎜, 전북, 제주도(많은 곳 80㎜ 이상) 10∼60㎜, 대구·경북·울릉도·독도 5∼60㎜다.비 소식에도 서울과 부산의 낮 기온이 최고 32도까지 오르는 등 더위는 이어지겠다.아침 최저기온은 20∼26도, 낮 최고기온은 28∼32도로 예보됐다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.사진은 1일 광주 북구 중외공원에서 시민들이 낙엽이 쌓인 길을 걷고 있는 모습.온라인뉴스팀