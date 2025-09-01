[포토] 가을로 가는 산책길
수정 2025-09-01 14:11
입력 2025-09-01 14:11
1/ 3
화요일인 2일 전국이 대체로 흐리고 중부지방은 오후부터 가끔 구름이 많겠다.
전국 대부분 지역에서 전날부터 내린 비가 이어지겠다.
1일부터 이틀간 예상 강수량은 수도권(많은곳 100㎜ 이상), 강원 내륙·산지(많은 곳 100㎜ 이상), 광주·전남, 부산·울산·경남 30∼80㎜, 충청권(많은 곳 80㎜ 이상) 20∼60㎜, 전북, 제주도(많은 곳 80㎜ 이상) 10∼60㎜, 대구·경북·울릉도·독도 5∼60㎜다.
비 소식에도 서울과 부산의 낮 기온이 최고 32도까지 오르는 등 더위는 이어지겠다.
아침 최저기온은 20∼26도, 낮 최고기온은 28∼32도로 예보됐다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.
사진은 1일 광주 북구 중외공원에서 시민들이 낙엽이 쌓인 길을 걷고 있는 모습.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지