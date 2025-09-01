[포토] 광안리해수욕장 폐장, 내년에 만나요

1 / 7 이미지 확대 1일 오전 부산 수영구청 관계자들이 중장비를 동원해 광안리백사장에서 방문객들의 사랑을 받은 카카오조형물을 철거하고 있다. 14일까지 운영하는 해운대해수욕장을 제외한 나머지 6개 해수욕장은 지난 31일 폐장했다. 2025.9.1.

해운대 해수욕장을 제외한 부산지역 6개 해수욕장이 8월 31일 폐장했다.부산시는 송정, 송도, 광안리, 다대포·일광·임랑 해수욕장이 31일 오후 6시 폐장했다고 밝혔다.해운대 해수욕장은 이달 14일까지 연장 운영한다.기후변화로 9월에도 무더위가 이어지는 추세에 맞춰 해운대구가 개장을 보름 더 연장하기로 사전에 결정했다.지난해 기준 8월 해운대해수욕장 낮 평균 수온은 25.2도였는데, 9월 평균 수온은 27.9도로 8월보다 오히려 높았다.올해 7개 해수욕장의 누적 방문객 수는 지난 28일 기준 2천34만명으로 2천만명을 넘겼다.2022년 이후 3년 만의 기록이다.각 해수욕장 별로는 해운대 899만명, 광안리 421만명, 송정 166만명, 일광 5만명, 임랑 2만6천명, 다대포 249만명, 송도 292만명 등이다.연장 개장하는 해운대 해수욕장은 올해 방문객이 1천만명을 넘을 가능성이 있다.해운대는 지난해 방문객 911만7천여명으로 전국 1위 자리를 유지했다.온라인뉴스팀