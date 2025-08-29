울산 AI 데이터센터 기공식… 울산시, ‘인공지능 수도’ 도약 선언

이미지 확대 김두겸 울산시장이 29일 울산·미포국가산업단지에서 열린 ‘울산 AI 데이터센터 기공식’에서 환영사를 하고 있다. 울산시 제공

산업도시 울산이 전통 제조업 강자에서 인공지능(AI) 산업 중심으로 도약한다.울산시와 SK는 29일 오후 울산 미포국가산업단지에서 ‘울산 AI 데이터센터 기공식’과 ‘AI 수도 선포식’을 개최했다.이날 행사에는 김두겸 울산시장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤 대표를 비롯한 SK와 아마존웹서비스(AWS) 관계자, 울산지역 국회의원, AI 관련 학계, 기업 관계자 등 200여명이 참석했다.행사는 울산시와 SK텔레콤 간 양해각서 체결, AI 수도 선포 순으로 진행된했다.김 시장은 선포식에서 “세계 최대 수준의 AI 데이터센터 착공은 단순한 인프라 구축을 넘어 제조·물류·에너지·해양 등 울산의 주력 산업 전반에 인공지능을 접목해 산업 전환과 혁신을 가속하는 출발점”이라고 밝혔다.이어 김 시장은 ▲AI 기반 자율 제조와 스마트 혁신 산업 선도 ▲산업·연구 현장 중심의 혁신형 인재 양성 ▲대기업·중소·새싹기업(스타트업)이 함께 성장하는 산업 생태계 조성 ▲세계적 제조·산업 AI 표준 도시 도약을 다짐했다.시는 AI 데이터센터가 완공되면 울산을 거점으로 한 AI 기반 서비스가 전국 산업현장으로 확산해 국가 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다. 또 전통 산업과 첨단 산업이 융합된 세계적 수준의 산업 도시로 울산이 성장할 것으로 전망한다.시는 이번 사업을 ‘울산의 미래 50년’을 준비하는 출발점으로 규정하고, 관련 인허가 사항을 적극적으로 지원할 방침이다.울산 AI 데이터센터는 국내외 네트워크와 정보통신(ICT) 기반 운영 역량을 지닌 SK브로드밴드와 세계 최고의 자원공유(클라우드)·AI 기술을 보유한 아마존웹서비스(AWS)가 협력해 추진하는 사업이다. 단순한 데이터 저장소가 아닌 대규모 AI 학습·분석, 산업별 클라우드 서비스, 초고속 데이터 처리 기능을 수행하는 지능형 산업의 두뇌 역할을 하게 된다.울산 박정훈 기자