경기중소벤처기업연합회·세계환경산업교육진흥원, 방글라데시 E9 우수근로자 연계 업무협약 체결

방글라데시 E9 우수근로자 연계, 중소기업 인력난 해소

사단법인 경기중소벤처기업연합회와 사단법인 세계환경산업교육진흥원이 방글라데시의 E9(고용허가제) 비자를 소지한 우수근로자를 국내 중소기업에 안정적으로 연계하는 업무협약(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.세계환경산업교육진흥원은 방글라데시 BOESL(해외고용서비스공사)로부터 정식 임명을 받은 전문기관으로서, 이번 협약을 통해 중소기업의 만성적인 인력난 해소는 물론 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천할 수 있는 새로운 인력 공급 체계를 마련한다.양 기관은 협약을 통해 ▲방글라데시 우수근로자 선발 및 체계적 교육 지원 ▲중소기업 맞춤형 인력 매칭 ▲근로자의 권익 보호 및 ESG 기반 근로환경 조성 ▲양국 간 지속 가능한 국제고용 협력 모델 구축 등을 적극적으로 추진할 예정이다.최경용 경기중소벤처기업연합회 회장은 “BOESL이 공식 임명한 전문기관과의 협력을 통해 국내 중소기업이 필요로 하는 인력을 안정적으로 확보할 수 있을 것”이라며, “E9 근로자들의 안전정인 정착과 관리 및 ESG 경영을 강화하는 기회가 될 것”이라고 말했다.임재식 세계환경산업교육진흥원 이사장은 “이번 협력은 단순한 인력 연계를 넘어, 환경과 사회적 가치를 반영한 지속가능한 고용 모델을 만드는 중요한 출발점”이라고 강조했다.이번 업무협약으로 국내 중소기업들은 숙련된 외국인 근로자를 확보함과 동시에 ESG 경영을 실천할 수 있는 기반을 마련하게 되었으며, 나아가 한국과 방글라데시 양국 간의 상생 협력에도 크게 기여할 전망이다.온라인뉴스팀