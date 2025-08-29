메뉴
울산 ‘검정고시’ 합격자 430명… 최연소 11세·최고령 73세

박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2025-08-29 11:23
입력 2025-08-29 11:23

29일 울산교육청 누리집에 발표… 합격률 81.59%

이미지 확대
울산시교육청.
울산시교육청.


울산시교육청은 ‘올해 제2회 초·중·고졸 검정고시’ 합격자 430명을 29일 시교육청 누리집에 발표했다.

지난 12일에 치른 제2회 검정고시는 접수 인원 620명 중 527명이 응시해 430명이 합격했다. 합격률은 81.59%다.

응시 분야별 합격자는 초졸 10명(90.91%), 중졸 47명(77.05%), 고졸 373명(81.98%)이다. 최고 득점은 초졸 검정고시에서 95.83점(1명), 중졸 검정고시에서 100점(2명), 고졸 검정고시에서 100점(2명)이 나왔다.

최고령 합격자는 초졸 71세, 중졸 75세, 고졸 73세다. 최연소 합격자는 초졸 11세, 중졸 12세, 고졸 12세다.

울산교육청은 합격자 발표 이후 응시자가 신청한 합격증서 수령 방법에 따라 합격 증서를 일반 우편 발송 또는 직접 수령으로 배부할 예정이다.

합격자 개인별 성적조회는 합격자 발표일인 이날부터 내달 12일까지 울산교육청 각종발표누리집이나 검정고시 대국민서비스에서 확인할 수 있다.

울산 박정훈 기자
