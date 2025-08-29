또 日변호사 사칭 서울 고등학교 7곳 폭발물 협박 팩스

제3국 경유 발신… 추적 난항

서울에 있는 고등학교 7곳에 일본 변호사를 사칭한 폭발물 설치 협박 팩스가 또다시 발송되면서 28일 학생들이 대피하는 소동이 빚어졌다. 서울 서초·강남·서대문·성북경찰서는 이날 오전 서울의 고등학교 6곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스를 받았다는 신고를 접수했다.이날 오후에도 종로구의 한 고등학교를 폭파하겠다는 협박 팩스가 왔다는 신고가 추가로 접수됐다. 일부 학교는 학부모 우려 등으로 수업을 중단하고 학생들을 대피시켰다.‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사를 사칭한 이 팩스에는 “시설 내 여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치했고, 이번에는 진짜로 폭파하겠다”는 내용이 일본어와 영어로 적혀 있었다고 한다. 경찰은 최근 잇따라 발송된 협박 팩스인 만큼 위험 수위가 낮다고 보고 일대 순찰을 강화했다.2023년 8월 시작된 일본 변호사 사칭 테러 협박은 이달 들어 다시 기승을 부리고 있다. 지난 25일에는 “서울시청과 서울 소재 초등학교에 폭발물을 설치했다”는 일본 변호사를 사칭한 협박 팩스가 접수되면서 서울시청에 놓여 있던 검은색 가방을 폭발물로 오인해 경찰이 출동하는 소동이 빚어지기도 했다. 전날에도 “서울 소재 중학교 3곳에 폭발물을 설치했다”는 팩스로 학생과 교직원들이 대피했다.경찰은 그동안 협박 팩스가 접수될 때마다 수색에 나섰지만, 폭발물이 발견된 적은 없었다. 경찰은 발신자를 추적하기 위해 일본과 팩스 경유지인 제3국 등과 국제 공조를 하고 있으나 별다른 진척은 없는 상태다.반영윤 기자