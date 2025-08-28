이정선 광주교육감, 국회서 교육 현안 지원 요청

5·18 교육과정 반영·특수학교 설립 지원 건의
이정선 광주시교육감이 국회를 찾아 광주교육 현안 해결을 위한 국회 차원의 지원을 요청했다.
이 교육감은 27일 국회를 방문해 교육위원회 소속 문정복·김문수(더불어민주당) 의원과 강경숙(조국혁신당) 의원을 잇따라 만나 △5·18민주화운동의 국가 교육과정 반영 법제화 △교원의 정치적 기본권 보장을 위한 법률 제정 △직업과정 특수학교 설립 지원 등 주요 과제를 설명하며 협조를 당부했다.
또 △광주교육공동체 마음건강 통합지원센터 건립 △공립대안학교 설립 △시교육청 청사 전환 배치 등 현안 사업의 필요성을 강조하며 예산과 제도적 뒷받침을 요청했다. 이어 민형배·박균택·안도걸·정진욱·정준호 의원, 광주 출신 이건태 의원 등과도 면담을 갖고 지역 현안사업을 제안했다.
이 교육감은 “5·18민주화운동은 대한민국 민주주의의 뿌리이자 교육적 가치가 크다”며 “12·3 비상계엄을 저지하고 K-민주주의를 지켜낼 수 있었던 것도 5·18 정신이 있었기 때문”이라고 강조했다. 특히 5·18의 역사적 의미를 국가 교육과정에 체계적으로 반영하기 위한 국회의 법적 뒷받침을 거듭 요청했다.
교원 정치활동 보장과 관련해서는 “근무시간 외 직무와 무관한 정치적 의사 표현은 민주사회의 기본권으로 인정돼야 한다”며 “이를 위한 법제화가 시급하다”고 말했다. 또 “장애학생의 직업훈련을 위한 특수학교 설립, 학생·교직원·학부모가 함께 이용할 마음건강 통합지원센터 건립이 절실하다”며 정부와 국회의 적극적인 지원을 요청했다.
이 교육감은 “국회와 긴밀히 협력해 광주교육 주요 현안을 차근차근 해결해 나가겠다”며 “국민주권정부와 함께 학생 한 명, 한 명의 가능성을 키워내는 교육, 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육을 실현하겠다”고 밝혔다.
광주 서미애 기자
