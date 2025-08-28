옥천군 우유배달로 1인 가구 안부 챙긴다

충북 옥천군은 고독사 예방을 위한 우유배달 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.
군은 이를 위해 전국 독거 어르신에게 우유를 배달하며 안부를 확인하는 비영리 공익법인인 ‘어르신의 안부를 묻는 우유배달’과 업무협약을 체결했다.
이 법인은 매일유업과 손을 잡고 전국 44개 지역에서 이 사업을 진행 중이다.
이번 협약으로 옥천읍 1인 위기가구 30가구에 매일유업 우유가 1주일에 3번 배달된다. 우유배달원은 문 앞에 우유가 수거되지 않거나 기척이 없을 경우 즉시 군에 알린다.
옥천군은 대상자 발굴과 행정적 지원을 맡는다.
황규철 옥천군수는 “홀로 사는 주민들이 가장 두려워하는 건 ‘혹시 내가 쓰러져도 아무도 몰라주지 않을까’ 하는 외로움”이라며 “이번 사업이 이웃의 안부를 살피는 따뜻한 울타리가 되길 바란다”고 말했다.
호용한 이사장은 “우유가 단순한 배달품이 아니라, 생명과 마음을 이어주는 매개체가 될 수 있다”며 “지역사회와 힘을 모아 소중한 삶을 지켜내겠다”고 했다.
옥천 남인우 기자
