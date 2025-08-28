미래의 K팝스타 누구? 광주 북구서 ‘원데이 캐스팅’

연예기획사들, 30일 북구 ‘희망의 거리’에서 온·오프라인 ‘오디션’ 진행

2005~2015년생 청소년 100여 명 대상 보컬·랩·댄스 등 3개 분야 평가

원데이 캐스팅에 이어 개별 기획사 오디션, 연습생 계약 등 3단계 과정

이미지 확대 광주광역시 북구에서 진행되는 ‘원데이 캐스팅’ 포스터.

광주시 북구가 오는 30일 ‘희망의 거리’ 일원에서 소속사 연합오디션 ‘원데이 캐스팅’을 개최한다고 28일 밝혔다.‘원데이 캐스팅’은 미래의 K팝 스타를 꿈꾸는 청소년들에게 꿈을 실현할 수 있는 발판을 제공하기 위해 북구에서 처음 추진하는 행사다. 재능있는 청소년들과 연예 기획사 간 ‘만남의 장’을 마련해 실제 캐스팅까지 이어질 수 있도록 지원하겠다는 취지다.북구는 앞서 이달 1일부터 21일까지 2005년~2015년생 청소년을 대상으로 참여자 모집에 나섰으며 총 100여 명이 넘는 인원이 접수했다.본 오디션행사는 오는 30일 오후 2시부터 ‘희망의 거리’ 청소년 거점센터인 남도향토음식박물관(북구 설죽로 477)에서 진행된다. 국내 연예 기획사 20여 곳의 관계자들이 온·오프라인으로 오디션에 참여, 청소년들의 보컬·댄스·랩 실력을 종합적으로 평가하고 캐스팅을 결정한다.이번 행사를 통해 캐스팅된 청소년은 추후 개별 기획사의 오디션을 거쳐 연습생 계약을 맺게 된다.문인 북구청장은 “청소년들의 꿈을 응원하기 위해 조성한 희망의 거리에서 꿈을 실현할 수 있는 기회를 제공하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 희망의 거리를 거점으로 청소년들이 가진 재능을 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.한편 희망의 거리는 청소년들에게 꿈과 희망을 펼칠 수 있는 환경을 제공하고자 일곡·삼각동 일대에 북구가 조성한 공간이다. 랜덤플레이 댄스, ‘한 끼의 행복, 꿈꾸는 요리사’ 등 다채로운 청소년 특화 프로그램이 진행되고 있다.광주 홍행기 기자