부산 6월 출생아 14.6% 늘어…전국 최고 증가율

올해 6월 부산지역 출생아 수가 전년도 같은 달과 비교해 14.6% 늘어나면서 전국에서 가장 높은 증가율을 기록했다.
27일 통계청이 발표한 인구 동향에 따르면 올해 6월 부산지역 출생아 수는 1114명으로, 지난해 같은 달 972명보다 142명(14.6%) 늘었다.
이는 전국에서 가장 높은 증가율이다. 6월 전국 출생아 수는 전국 출생아 수는 1만 9953명으로, 전년 동월 대비 9.4% 늘었다. 지역별 증가율은 부산 14.6%, 대전 13.3%, 광주·충북 12.1%, 경남 10.9% 순이었다.
부산지역 출생아 수를 구·군별로 보면 부산진구가 1613명으로 가장 많았고 다음은 해운대구(1430명), 동래구(1208명) , 북구(1149명), 사하구(1023명) 순이었다. 구·군별 합계출산율은 강서구 0.97명, 기장군 0.88명, 동래구 0.76명, 영도구 0.75명, 북구 0.74명 순으로 높았다.
부산지역 상반기 출생아 수는 6904명으로, 전년 같은 기간 6423명보다 481명(7.5%) 증가한 것으로 집계됐다.
지난 6월 부산지역 혼인 건수도 961건으로 전년 동월에 비해 105건(12.3%) 늘었다. 올해 상반기 혼인 건수는 6255건으로 전년도 상반기보다 565건(9.9%) 증가했다. 전국 평균 증가율은 7.1%였다.
부산시는 결혼, 임신, 출산, 육아에 이르는 생애주기별 맞춤 정책이 이런 반등에 큰 역할을 한 것으로 풀이한다. 시는 2자녀 이상 신혼부부에 공공임대주택 임대료 평생 지원, 공공예식장 결혼식 지원, 임산부 전용 콜택시 운영, 산후조리비 지원, 365일 열린 시간제 어린이집 운영 등 결혼·출산·육아 친화 정책을 시행하고 있다.
박형준 부산 시장은 “아이들이 부산의 미래인 만큼 저출생 반등 흐름을 이어가도록 노력하겠다. 아이 들이 행복하게 웃고, 부모가 부담 없이 자녀를 양육하는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산’을 만드는 데 시정 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.
