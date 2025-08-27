부산 6월 출생아 14.6% 늘어…전국 최고 증가율

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

올해 6월 부산지역 출생아 수가 전년도 같은 달과 비교해 14.6% 늘어나면서 전국에서 가장 높은 증가율을 기록했다.27일 통계청이 발표한 인구 동향에 따르면 올해 6월 부산지역 출생아 수는 1114명으로, 지난해 같은 달 972명보다 142명(14.6%) 늘었다.이는 전국에서 가장 높은 증가율이다. 6월 전국 출생아 수는 전국 출생아 수는 1만 9953명으로, 전년 동월 대비 9.4% 늘었다. 지역별 증가율은 부산 14.6%, 대전 13.3%, 광주·충북 12.1%, 경남 10.9% 순이었다.부산지역 출생아 수를 구·군별로 보면 부산진구가 1613명으로 가장 많았고 다음은 해운대구(1430명), 동래구(1208명) , 북구(1149명), 사하구(1023명) 순이었다. 구·군별 합계출산율은 강서구 0.97명, 기장군 0.88명, 동래구 0.76명, 영도구 0.75명, 북구 0.74명 순으로 높았다.부산지역 상반기 출생아 수는 6904명으로, 전년 같은 기간 6423명보다 481명(7.5%) 증가한 것으로 집계됐다.지난 6월 부산지역 혼인 건수도 961건으로 전년 동월에 비해 105건(12.3%) 늘었다. 올해 상반기 혼인 건수는 6255건으로 전년도 상반기보다 565건(9.9%) 증가했다. 전국 평균 증가율은 7.1%였다.부산시는 결혼, 임신, 출산, 육아에 이르는 생애주기별 맞춤 정책이 이런 반등에 큰 역할을 한 것으로 풀이한다. 시는 2자녀 이상 신혼부부에 공공임대주택 임대료 평생 지원, 공공예식장 결혼식 지원, 임산부 전용 콜택시 운영, 산후조리비 지원, 365일 열린 시간제 어린이집 운영 등 결혼·출산·육아 친화 정책을 시행하고 있다.박형준 부산 시장은 “아이들이 부산의 미래인 만큼 저출생 반등 흐름을 이어가도록 노력하겠다. 아이 들이 행복하게 웃고, 부모가 부담 없이 자녀를 양육하는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산’을 만드는 데 시정 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자