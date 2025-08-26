부산교육청-지역 5개 대학, 직업계고 반도체 전문인력 양성 협력

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시교육청과 지역 5개 대학이 직업계 고교에서 반도체 인재를 양성하기 위한 협력체계를 구축한다.시교육청은 26일 부산대, 국립부경대, 동아대, 동의대, 경남정보대와 ‘직업계고 반도체 인재 양성 체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 김석준 부산교육감, 최재원 부산대 총장, 배상훈 부경대 총장, 이해우 동아대 총장, 한수환 동의대 총장, 김태상 경남정보대 총장 등이 참석했다.이 협약은 핵심 산업인 반도체 분야의 전문 기술인재를 양성하는 교육체계를 구축하기 위해 체결됐다. 협약에 따라 시교육청과 대학은 ▲부산전자공고의 반도체마이스터고(가칭) 전환 ▲반도체 분야 교육과정 개발과 운영 ▲반도체 분야 학교 밖 교육과정 운영 ▲직업계고 교원 대상 반도체 역량강화를 위한 연수 운영 ▲반도체 분야 지역 정주형 인재 양성 등에 협력한다.시교육청은 이번 협약으로 대학의 우수 자원을 활용한 중등 직업교육 반도체 인재 양성 교육모델 개발, 인재 양성을 위한 직업계고와 대학, 산업체 간의 상생 구조 구축 등의 효과를 볼 것으로 기대한다.부산시교육청 관계자는 “국가와 지역이 필요로 하는 현장 전문 기술인재를 함께 양성하는 체계를 만들어 부산이 반도체 산업의 핵심 거점이 되도록 힘을 모으겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자