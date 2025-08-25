노인이 방치 폐의약품 수거…부산시, 친환경 일자리 모델 개발

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 25일 건강보험심사평가원 부산본부와 ‘폐의약품 안심 수거 친환경 노인 일자리 창출을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.폐의약품 안심 수거 친환경 노인 일자리 사업은 증가하는 폐의약품 문제를 해결하면서 동시에 어르신들에게 의미 있는 사회참여 기회를 제공하는 노인 일자리 모델이다.협약에 따라 시는 사업을 총괄하고, 건강보험심사평가원 부산본부는 참여 어르신을 대상으로 폐의약품 분리배출 교육을 진행한다. 또 폐의약품 전용 수거함도 제공한다.이 사업에 참여하는 어르신들은 다음 달 2일부터 부산 전역에서 ‘찾아가는 폐의약품 안심 수거 서비스’ 활동을 한다. 하루 3시간씩 월 30시간 폐의약품 수거 활동을 하고 월 29만원의 활동비를 받는다.최근 고령화와 만성질환자 증가로 가정 내에 방치, 폐기되는 의약품이 늘어나고 있다. 폐의약품은 연간 6000t으로 추정되는 데 수거되는 양은 10% 안팎에 그친다. 이 사업이 노인 일자리를 창출하고 폐의약품 무단 배출, 오남용을 줄여 시민 보호에도 이바지할 것으로 시는 기대한다.건강보험심사평가원 부산본부는 참여자들이 여름에도 안전하게 활동할 수 있도록 냉감 수건 2000개, 폐의약품 전용 수거함 35개를 사업 수행기관인 한국시니어클럽 부산지회에 전달했다. 수거함은 다음 달 중 지역 경로당, 시니어클럽, 행정복지센터 등 접근성이 좋은 곳에 설치할 예정이다.부산시 관계자는 “이번 협약은 어르신의 사회 참여 확대와 시민 건강 증진, 환경보호라는 세 가치를 동시에 실현하는 모범 사례가 될 것으로 생각한다. 앞으로도 지속 가능한 노인 일자리를 발굴하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자