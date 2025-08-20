사회 [포토] 뜨거운 햇볕 아래 고추 말리기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/20/20250820800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-20 15:31 입력 2025-08-20 15:31 1/ 6 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민이 무더위 속에 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민들이 뜨거운 햇볕 아래에서 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민이 무더위 속에 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민들이 뜨거운 햇볕 아래에서 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민들이 뜨거운 햇볕 아래에서 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민이 무더위 속에 고추를 말리고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 절기상 날씨가 선선해진다는 처서(處暑)를 사흘 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민이 무더위 속에 고추를 말리고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지