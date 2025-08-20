실감영상으로 만나는 빙어…인제 빙어홍보관 개관

이미지 확대 강원 인제 빙어홍보관 내부. 인제군 제공

이미지 확대 강원 인제 빙어홍보관 전경. 인제군 제공

강원 인제군은 남면 부평리에 빙어홍보관을 개관했다고 20일 밝혔다.홍보관은 지상 3층 연면적 998㎡ 규모이고, 1층은 카페, 2~3층은 전시관, 옥상은 전망대로 이뤄졌다.전시관에서는 실감 영상으로 빙어를 비롯한 인제 사계의 풍경을 만날 수 있다. 부평리 일원에서 발굴된 유적도 전시한다. 옥상 전망대에 올라서면 파노라마처럼 펼쳐진 빙어호를 감상할 수 있다.빙어호에서는 겨울축제의 원조인 빙어축제가 매년 1월 열리고 있다. 빙어는 봄, 여름, 가을 수온이 낮은 깊은 수심에 있다가 겨울이 되면 얕은 물로 올라온다.인제군은 빙어호 일대를 사계절 관광지로 키우기 위해 빙어홍보관 외에도 명품 생태화원, 호수 산책로·전망대 조성 등도 추진하고 있다.인제군 관계자는 “빙어홍보관을 특별한 추억을 만들 수 있는 공간으로 운영하고, 빙어호 사계절 관광지 조성 사업도 성공적으로 마무리하겠다”고 말했다.인제 김정호 기자