울산서 세계명문대 조정 페스티벌 개최… 7개국 12개 대학 참가

이미지 확대 ‘울산 세계명문대학 조정 페스티벌’에 참가한 선수들. 울산시 제공

세계명문대학 조정 페스티벌이 울산에서 열린다.울산시는 20일부터 닷새간 울산 태화강 등에서 ‘2025 울산 세계명문대학 조정 페스티벌’을 개최한다고 밝혔다.올해 조정 페스티벌에는 7개국 12개 대학에서 150여명의 선수가 참가한다. 영국 옥스퍼드대·케임브리지대, 미국 하버드대·매사추세츠공대(MIT)·예일대, 독일 함부르크공과대·뮌헨대, 일본 도쿄대, 중국 베이징대, 싱가포르 국립대 등 해외 10개 팀과 울산과학기술원(UNIST), 울산대 등 국내 2개 팀이다.선수들은 사전 행사로 21일 조정 경기정을 타고 울산교에서 태화강 전망대까지 3㎞ 구간을 퍼레이드하는 로잉 투어를 개최한다.본 경기는 23∼24일 태화교와 번영교 사이 800ｍ 구간에서 진행된다. 이 기간 태화강 행사장 일원에서는 세계 명문대학 홍보관, 시민 조정 체험구역 등이 함께 운영된다.이 밖에 참가자 환영음악회와 국제 교류의 밤, 울산 주요 산업체 탐방과 고래바다여행선 투어 등이 열린다.올해 행사에는 유네스코 세계유산인 울산 ‘반구천의 암각화’에 묘사된 배 그림이 엠블럼 디자인으로 활용된다.울산 박정훈 기자