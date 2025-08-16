여수 앞바다 석유 운반선 불, 3명 사상

승선원 18명 전원 구조, 1명 사망, 2명 중경상

이미지 확대 16일 오전 1시쯤 여수시 신북항에서 석유제품 운반선과 용달선에서 화재가 발생했다. 여수해양경찰서 제공

이미지 확대 여수해경이 화재 선박에서 선원들을 구조하고 있다.

전남 여수 항구에 정박한 대형 석유제품 운반선과 용달선에서 불이 나 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.16일 오전 1시 4분쯤 여수시 신북항에서 2692t급 석유제품 운반선 A호와 옆에 있던 용달선 24t급 B호에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.여수해경은 인근 다른 선박에서 화재를 목격해 여수항 해상교통관제센터(VTS)를 통해 신고가 접수돼 함정 15척과 소방정 1척을 긴급 투입해 진화에 나섰다.화재 당시 A호에는 14명이 타고 있었고 사람이나 간단한 짐을 실어 나르는 B호에는 4명이 타고 있었다.해경은 두 배의 승선원 18명을 모두 구조했으나 용달선 B호 선장은 의식을 잃은 상태로 발견돼 결국 숨졌다.A호에 타고 있던 외국인 선원 2명도 발목 화상 등 중증 또는 경증의 화상을 입었다.여수해경은 경비 세력을 투입해 오전 7시 45분께 진화를 마무리했다.A호에는 유해 화학물질이 약 2500t이 실려 있는 것으로 추정돼 진화에 어려움을 겪었으며 화재 진압 후에는 안전 관리 체계로 전환했다.해경은 해양 오염 등 화재 진압이 완료되는 대로 A호와 B호 가운데 어느 배에서 불이 났는지 등 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.여수 류지홍 기자