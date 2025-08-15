부산 학교폭력 최근 5년 증가세…“특단 대책 마련해야”

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

부산지역 학교폭력 신고 건수가 5년 연속 증가한 것으로 나타났다.15일 이종환 부산시의원(국민의힘·강서1)에 따르면 부산 학교폭력 신고 건수는 2020년 1554건에서 매년 증가해 지난해에는 3095건으로 늘었다. 5년 새 2배 가까이 늘어난 셈이다.부산시교육청은 매년 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 2만여명을 대상으로 전수조사를 실시하는데, 그 결과 학교 폭력 신고 건수뿐만 아니라 피해 응답률과 가해 응답률, 목격 응답률 모두 지난 5년간 지속해서 증가했다.2020년 0.8%였던 피해 응답률은 지난해에는 2.1%까지 늘었다. 이 기간 피해 응답률은 초중고 모든 학교급에서 증가했는데, 특히 초등학교는 1.5%에서 4.4%로 가장 많이 늘었다. 학학교폭력 가해 응답률은 2020년 0.3%에서 지난해 1.0%로 늘었으며, 학교 폭력 목격 응답률 역시 2020년 2.1%에서 지난해 5.2%로 늘었다.이 “의원은 지난 5년간 부산의 학교폭력 피해 응답률, 가해 응답률, 목격 응답률 모두가 지속해서 증가했고, 신고 건수는 배 가까이 증가한 것은 매우 심각한 문제”라며 “시교육청은 심각성을 인식하고, 학교폭력 피해가 발생하지 않도록 특단의 대책을 마련해야 한다”라고 촉구했다.부산 정철욱 기자